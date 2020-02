Coronavirus: Iran, bilancio delle vittime sale a 8

(ANSA) – TEHERAN, 23 FEB – Le autorità iraniane hanno annunciato che altre tre persone sono morte nel Paese a causa del coronavirus: i decessi, registrati tra 15 nuovi casi di contagio, portano così il totale delle vittime in Iran a otto. Le autorità sono inoltre risalite alla fonte dei contagi di coronavirus nel Paese e hanno scoperto che un commerciante di Qom, epicentro dell’epidemia, si era recato in Cina con voli indiretti dopo lo scoppio del virus a Wuhan: lo ha reso noto il ministro della Sanità, Saeed Namaki. Di fronte alla rapida diffusione dei contagi in Cina e quando il virus non era ancora arrivato in Iran, un gruppo di funzionari aveva chiesto più volte al governo di bloccare tutti i collegamenti della compagnia aerea iraniana Mahan Air tra l’Iran e la Cina.