Coronavirus: terzo morto fra contagiati su nave Diamond

(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Terzo morto fra le 634 persone contagiate dal nuovo coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ancorata a Yokohama, in Giappone. Lo rende noto il ministero della Salute giapponese, citato dalla tv di Stato Nhk, che parla di un uomo di un’ottantina di anni, di cui non è stata resa nota la nazionalità. Dei 35 italiani che erano a bordo, compresi i membri dell’equipaggio e il comandante, 19 sono rientrati ieri in Italia con un volo speciale e sono in quarantena alla Cecchignola.