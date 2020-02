Germania: Amburgo al voto, Spd e Verdi in vantaggio

(ANSA) – BERLINO, 23 FEB – Circa 1,3 milioni di tedeschi sono chiamati oggi alle urne per le amministrative di Amburgo. Nella città-stato anseatica i verdi governano da 5 anni insieme ai socialdemocratici, i quali esprimono Peter Tschentscher, il sindaco succeduto tre anni fa ad Olaf Scholz (chiamato al governo come vicecancelliere del Merkel IV). A segnare la campagna elettorale è stato proprio il duello fra i due partner attualmente al governo, Spd ed ecologisti. Stando ai sondaggi, i socialdemocratici, che qui difendono una delle loro roccaforti, sono in netto vantaggio, con un consenso che va dal 37% al 39%. I verdi si piazzano al secondo posto, con il 23-24% delle preferenze. Seguono la Cdu con il 12%, la Linke con l’8. L’ultradestra di Afd avrebbe il 6% e i liberali dell’Fdp il 5%. Le elezioni ad Amburgo, che con 1,85 milioni di abitanti e dove votano anche i ragazzi di 16 anni, è la seconda città della Germania, sono le uniche previste fra i Laender al momento quest’anno.