(ANSA) – ROMA, 23 FEB – La Lazio non si ferma. Nella strana domenica con solo due gare in campo causa stop per l’emergenza coronavirus, la di Simone Inzaghi batte anche il Genoa e prosegue la corsa record con un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. A Marassi non è mancato lo spettacolo: a sbloccare il match ci pensa Marusic dopo due minuti di gioco, il raddoppio arriva con Immobile che sale a quota 27 reti in campionato. I liguri sotto di due gol però reagiscono e riaprono il match con Cassata: ma la doccia fredda arriva di nuovo con Cataldi che fa allungare la Lazio sul 3-1. Nel finale il gol di Criscito che fissa il risultato sul 2-3. (ANSA).