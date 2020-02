(ANSA) – ROMA, 23 FEB – “Oggi o domani bisognerà forse controllare le frontiere”, anche con l’Italia “sarà necessario se l’epidemia diventa fuori controllo” nel Paese. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in un’intervista al Grand Jury di Rtl-Lci-Le Figaro. “Il governo deve prevederlo e preferisco che faccia troppo che troppo poco. Per il momento non ha fatto abbastanza, continuano a consentire i voli dalla Cina”, ha aggiunto.