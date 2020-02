(ANSA) – FIRENZE, 23 FEB – “Al momento non si registrano casi di Coronavirus in Toscana” ma “la Giunta di Prato e tutti gli uffici comunali interessati sono già pronti a mettere in atto qualunque provvedimento dovesse rendersi necessario”. Lo sottolinea il Comune di Prato spiegando che il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla cittadinanza Simone Mangani partecipano a una riunione presso la presidenza della Regione Toscana a Firenze con i direttori generali delle Asl e con gli esperti per fare il punto della situazione sulla prevenzione. “La task force regionale – spiega il Comune – sta lavorando per mettere in atto tutti i provvedimenti necessari dopo il decreto legge varato dal Governo. In particolare gli esperti stanno lavorando per provvedimenti specifici riguardo la gestione dei diversi casi e sintomatologie, il ruolo dei medici, i consigli e gli eventuali provvedimenti sulla salute pubblica. Dopo i casi in 5 regioni italiane, si alza ulteriormente il livello di attenzione già alto da settimane”.