(ANSA) – ROMA, 23 FEB – “Prego Dio ogni giorno affinché il Coronavirus svanisca”. Lo ha detto, al giornale giapponese ‘Sponnichi Annex’, l’ex Premier nipponico Yoshiro Mori che attualmente ricopre la carica di Presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo 2020. In Giappone, a parte i due decessi a bordo della nave da crociera ‘Diamond Princess’, c’è stato un morto a causa del Covid-19, e Mori non ha nascosto di essere preoccupato in vista dell’Olimpiade, anche se, nonostante tutto, ha in mente di “resistere il più possibile ad andare in giro senza la mascherina”. (ANSA).