Coronavirus:salgono a quattro casi sospetti in Valle d’Aosta

(ANSA) – AOSTA, 23 FEB – Sono ora quattro le persone, presenti in Valle d’Aosta, che sono state sottoposte al test del Coronavirus e messe in isolamento. Lo ha riferito oggi Luca Montagnani, capo del Dipartimento emergenza, rianimazione e anestesia dell’Azienda Usl valdostana e responsabile sanitario della Protezione civile regionale. Sono tutti italiani, presentano sintomi influenzali “molto lievi” e hanno avuto contatti con la zona endemica lombarda. Di questi, tre sono ricoverati all’Ospedale Parini di Aosta e un quarto si trova nella sua abitazione. Altre tre persone, venute a contatto con i casi sospetti, si trovano in isolamento.(ANSA).