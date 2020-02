Basket: Euro 2021, Estonia-Italia 81-87

(ANSA) – TALLINN, 23 FEB – L’italia ha battuto l’Estonia per 87-81 in una partita delle qualificazioni di Euro 2021, giocata davanti ai 7500 spettatori della Saku Suurhall di Tallinn. Match tutto di rincorsa per un’Italia che trova il primo vantaggio della serata solo al 31′ di gioco. La solidità dei giocatori più esperti (Vitali, Ricci, Baldi Rossi, Tessitori) si è ben amalgamata con l’energia di ragazzi come Akele, vero e proprio protagonista nello spaccare il match e portarlo dalla parte giusta. Career High in azzurro per Vitali, autore di 22 punti, e Baldi Rossi, che si è fermato a quota 18. Domani in mattinata gli azzurri faranno rientro in Italia, mentre a novembre ci sarà la seconda ‘finestra’ di qualificazione a Euro 2021, con i match contro Macedonia del Nord e Russia in trasferta. In precedenza, a giugno (23-28) l’Italbasket giocherà il torneo Preolimpico a Belgrado che metterà in palio un posto per Tokyo 2020: rivali dell’Italia di coach Sacchetti saranno Senegal, Portorico, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana e Serbia. (ANSA).