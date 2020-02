Champions: Barca a Napoli con colonna sonora neomelodica

(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Il Barcellona è in viaggio verso Napoli, dove domani sera giocherà la partita d’andata degli ottavi di Champions: per entrare nell’atmosfera, i catalani hanno rispolverato un brano in dialetto napoletano cantato da Raffaello e dal titolo ‘Turnamme a fa pace’. Le note del pezzo – vera e propria hit del genere neomelodico – fanno da colonna sonora al video della squadra che prende posto sull’aereo che la porterà alle falde del Vesuvio. La scena è stata pubblicata nell’account Twitter ufficiale del club catalano. La musica stride con i volti di Marc-Andrè Ter Steger e Leo Messi, Busquets e Piqué, che domani sera saranno di scena sul terreno del San Paolo. Altro che blues partenopeo, meglio il genere neomelodico. (ANSA).