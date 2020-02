Milano-Cortina: al via il Cda in teleconferenza

(ANSA) – MILANO, 24 FEB – Ha preso il via la prima riunione ufficiale del Cda della Fondazione di Milano-Cortina 2026, organizzata in teleconferenza per l’emergenza Coronavirus. Uno dei rappresentanti di Regione Lombardia, Sergio Schena, è collegato dal Pirellone, mentre gli altri componenti in rappresentanza dei vari enti coinvolti sono in collegamento dai propri uffici, dalla sede della Regione Veneto e da Roma. Presieduta da Giovanni Malago, n.1 del Coni, la riunione della fondazione con il ruolo di organizzare i Giochi invernali ha all’ordine del giorno la nomina formale del comitato di gestione e quella dell’amministratore delegato, carica per cui da tempo è stato designato il manager Vincenzo Novari. (ANSA).