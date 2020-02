SANTA CRUZ DE TENERIFE – È stato confermato il terzo caso di coronavirus in Spagna. Si tratta di un medico italiano, ora ricoverato in isolamento nella “Clinica Quirón Sur” di Adeje. Proveniente dalla Lombardia, una delle regioni con il maggior numero di contagiati dal virus, il medico, di cui non sono state ancora rese note le generalità, era in vacanza a sud dell’isola. Sentitosi poco bene, si è recato ad una clinica privata. Qui sono stati fatti i primi accertamenti. E immediatamente è scattato il protocollo stabilito dal ministero della Sanità.

Il connazionale, che per il momento è in isolamento, sarà sottoposto ad un secondo analisi nel “Centro Nacional de Microbiología”, dell’ “Instituto de Salud San Carlos III”.

Quello del connazionale è il terzo caso di contagio. Il primo, riscontrato a La Gomera sempre nelle isole Canarie, è stato quello di un turista di nazionalità tedesca. Invece il secondo, è un cittadino di origine inglese residente con la famiglia a Maiorca, nelle Balneari.

Intanto Tedros Adhanom, direttore generale dell’Oms, ha precisato che ancora non “possiamo parlare di pandemia ma solo di epidemia”. Ma quindi avvertito:

– Dobbiamo concentrarci sul contenimento e allo stesso tempo fare ogni cosa possibile per prepararci ad una potenziale pandemia. Ogni Paese – ha aggiunto – deve fare le sue valutazioni a seconda del proprio contesto. Anche noi lo faremo, monitorando 24 ore su 24 la situazione.

Ha quindi ha puntualizzato:

– C’è necessità di misure cautelative, ma non di paura.

Redazione Madrid