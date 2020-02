(ANSA) – ROMA, 25 FEB – I primi sintomi nel 2011, nel dicembre 2017 la conferma: distrofia muscolare facio-scapolo-omerale. L’inizio di un incubo per una malattia che ancora non ha trovato una cura e la forza di non abbattersi neanche contro le difficoltà. Morgan Hoffman è un golfista professionista americano che, dal 2013, gioca sul PGA Tour. Nato a Franklin Lakes (New Jersey) l’11 agosto del 1989, non ha alcuna intenzione di arrendersi a un male degenerativo. “La cosa frustrante – ha spiegato in una intervista a Golf Digest – è che praticamente tutti i medici degli Stati Uniti affermino che questo sia un male incurabile. Non sono d’accordo e sto dedicando tempo, soldi e risorse per sostenere le ricerche contro questa malattia”. Il board del massimo circuito americano di golf questa settimana, durante l’Honda Classic (27 febbraio – 1 marzo), gli consegnerà il riconoscimento di PGA Tour Courage Award, assegnato “a un giocatore che ha superato straordinarie avversità dando un contributo significativo alla disciplina”. Hoffman non sarà tra i protagonisti del torneo ma si è detto “onorato” di un riconoscimento ricevuto in passato da Erik Compton (2013), dal compianto Jarrod Lyle (2015) e da Gene Sauers (2017). Uno stile di vita sano e una dieta che non comprende carne, latticini, pane, verdura, alcool e caffeina. Consigliatagli da Robert Morse, medico neuropatico. “Sto cercando di disintossicare il mio corpo per rigenerare nuove cellule”. Il green e la famiglia sono le sue uniche “armi” contro una malattia che Hoffmann vuole sconfiggere, ad ogni costo. (ANSA).