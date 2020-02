Coronavirus: Conte, Paesi esteri non limitino gli italiani

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – “Sarebbe ingiusto che arrivassero limitazioni da parte di Stati esteri. Non lo possiamo accettare. I nostro concittadini possono partire sicuri, per loro e per gli altri”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando nella sede della Protezione Civile. “L’Italia, grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza e ad una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente”, ha aggiunto, sottolineando che questo è “il messaggio che vogliamo mandare all’Unione europea e al mondo”.