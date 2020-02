Champions: Ramos “per noi è speciale,basta inno a motivarci”

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – “La verità è che per noi la Champions è sempre speciale, l’inno è già una motivazione in più per tutti. Per me è un privilegio essere qui a giocarmela ancora”. Così il capitano del Real Madrid alla vigilia del big match contro il Manchester City di Pep Guardiola domani sera al ‘Bernabeu’: “Ho molto rispetto per lui ed è un grande allenatore, i suoi numeri parlano da soli. Ciò che ci motiva è la Champions League, non un allenatore o un giocatore. Quando ascoltiamo quell’inno dimentichiamo tutto”, spiega il n.4 blancos che accenna anche al rinnovo contrattuale: “Ne parliamo da alcune settimane, io e il club stiamo passando un bel momento e non abbiamo fretta. Arriveremo a una compromesso, sicuramente raggiungeremo un accordo. Ora dobbiamo concentrarci sulla Champions e sulla Liga, il resto è secondario. Ma adesso c’è la Champions, sarà un duello molto duro contro un avversario complicato, ma per quelli di noi che amano queste partite è un giorno speciale”, conclude Ramos che guarda avanti e dimentica il brutto 2019: “La grandezza di questo club è di resettarsi ogni anno, non si accontenta mai di ciò che ha già raggiunto ma guarda sempre avanti”. (ANSA).