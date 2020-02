Calcio: Donnarumma in dubbio per Genoa, pronto Begovic

(ANSA) – MILANO, 25 FEB – Gianluigi Donnarumma resta in dubbio per il Genoa. Il portiere del Milan, uscito per un problema alla caviglia durante la gara contro la Fiorentina, oggi ha fatto terapie specifiche, all’interno del programma di recupero predisposto dallo staff medico. Nei prossimi giorni si capirà se domenica sarà a disposizione o meno di Pioli per difendere la porta del Milan, altrimenti giocherà Begovic che si è ben comportato nella partita di Firenze. Donnarumma, per il quale presto dovranno iniziare le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno del 2021, oggi ha compiuto 21 anni e ha pubblicato un video su Instagram con cui ha ringraziato “famiglia, amici e fan per aver condiviso momenti meravigliosi e avermi supportato per tutti questi anni”. Donnarumma con il Milan ha totalizzato 190 presenze. (ANSA).