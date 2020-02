(ANSA) – VENEZIA, 25 FEB – E’ morta all’ospedale di Treviso la donna di 76 anni risultata positiva al Coronavirus e ricoverata oggi in rianimazione nell’ospedale cittadino. Lo ha reso noto la Regione Veneto. L’anziana è deceduta intorno alle 18, nel reparto di terapia intensiva del Ca’ Foncello. Affetta da importanti patologie pregresse, era stata portata oggi in ospedale, risultando poi positiva al test per il Covid-19. E’ morta a causa di complicanze respiratorie insorte nelle ultime ore.