Coronavirus: Fraccaro, coordinare ordinanze territori

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – “Nuova riunione sul Coronavirus nella sede della Protezione Civile con tutti i ministri e le Regioni. L’obiettivo è uniformare le azioni da mettere in campo e i protocolli da adottare, per questo il governo chiede di coordinare le ordinanze dei territori. Evitare la frammentazione e operare in maniera organica è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Ora serve unità, non alimentare divisioni e tensioni sterili”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.