Calcio venezuelano: quattro squadre in cima alla classifica della Primera División

CARACAS – Dopo le prime quattro giornate della Primera División in cima alla classifica ci sono: Caracas, Zamora, Deportivo Lara e Atlético Venezuela in coabitazione con 10 punti.

I ragazzi di Noel Sanvicente hanno interrotto la scia di vittorie in questa stagione 2020, dopo aver pareggiato 0-0 con il Trujillanos, in una sfida andata in scena nello stadio José Alberto Pérez della cittá di Valera.

In un’altra delle gare disputate nella giornata domenicale, l’Atlético Venezuela ha superato il Mineros de Guayana con un punteggio di 0-1 con un gol di Robín Ramos (63’).

Sabato, il Deportivo Lara ha dettato legge battendo per 0-1 l’Aragua grazie ad una rete di Juan Luis Perdomo (60’).

Nella sfida disputata nello stadio Hermanos Ghersi di Maracay, nei primi dieci minuti di gioco, c’é da segnalare lo svenimento di David Centeno, giocatore del Deportivo Lara. In campo c’é stata tanta paura per le condizioni del giocatore dei rossoneri, fortunatamente sono stati efficienti i primi soccorsi sul terreno di gioco e poi é stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Stando a quanto é stato riferito dai colleghi dell’ufficio stampa del Deportivo Lara: “Il giocatore é stabile e fuori pericolo”. Non ci resta che dire: “Forza David Centeno!”

Nello stadio Olímpico della UCV, il Deportivo La Guaira ha vinto per 2-0 contro il Portuguesa. Le reti arancioni sono state griffate da Leonardo Mosquera (52’) e Guillermo Marín (63’).

Nell’altro anticipo della quarta giornata, lo Zamora ha profanato il “templo sagrado” di San Cristóbal grazie alle reti di Ignacio González (75’) e Mauricio Márquez (90+6’).

Come dato statistico possiamo segnalare che in questo 2020, tra Primera División e Coppa Sudamericana, i bianconeri di Barinas non subiscono reti da 450 minuti. In questa stagioni, i ragazzi di José Manuel Rey, hanno portato a casa i seguenti risultati: 2-0 ante Trujillanos, 0-0 con la Academia Puerto Cabello, 1-0 vs Plaza Colón, 1-0 ante el Aragua e 0-2 con Deportivo Táchira.

In questa quarta giornata, Metropolitanos vince la sua prima gara stagionale, a farne le spese il Gran Valencia superato per 2 – 1. Per i viola, vantaggio griffato su calcio di rigore da Johan Moreno all’ottavo minuto di gioco. Il pari ospite (questa é anche la prima rete in Primera del Gran Valencia) é arrivato a causa di un’autorete di Leonardo Falcón (78’). La rete della vittoria é arrivata a quattro minuti dal termine ed é stata griffata da Daniel Pérez (86’).

A Mérida, l’Estudiantes ha travolto con un netto 4 – 0 il Carabobo. I gol accademici portano la firma di José Rivas (7’), Armand Araque (43’), Christian Flores (64’) y Yorwin Lobo (84’). Mentre a Maracaibo, lo Zulia batte 2 – 1 il Lala Fútbol Club. Le reti dei lagunari sono state segnate da Salazar (5’) e Reyes (19’), il gol della bandiera degli ospiti é arrivato al 29esimo con un guizzo di Zamora.

La quarta giornata si completerá con Monagas – Yaracuyanos (alle 18:00 nel Monumental di Maturín).

(di Fioravante De Simone)