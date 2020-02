Europa League: Inter ad un passo dalla qualificazione

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Inter e Roma si apprestano a giocare il ritorno dei sedicesimi di Europa League forti del vantaggio conquistato all’andata. I nerazzurri hanno la qualificazione in cassaforte grazie al rassicurante 2-0 dell’andata in Bulgaria. Il ritorno a San Siro col Ludogorets sarà a porte chiuse per l’emergenza coronavirus ma, anche senza l’appoggio dei tifosi, la squadra di Conte non dovrebbe avere problemi, anche con una squadra probabilmente rimaneggiata in vista del big match con la Juventus di domenica. Più spinoso il ritorno per la Roma, che va in Belgio contro il Gent con il risicato vantaggio di un solo gol realizzato all’Olimpico. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la quota pro Inter è a 1.35, si arriva a 10 volte la posta per l’impresa esterna dei bulgari, difficile anche il pareggio, a 4.50. Quanto alla sfida in Belgio, i bookmaker favoriscono i giallorossi, avanti a 2.25, la vittoria del Gent si gioca a 3.00, il pareggio vale 3.60. Passaggio turno vicinissimo per i capitolini, proposto a 1.15 contro il 5.50 della qualificazione belga. (ANSA).