Coronavirus:Conte,porte chiuse?Calcio ha bisogno di pubblico

(ANSA) – MILANO, 26 FEB – ”Giocare a porte chiuse non è sicuramente bello, alla fine il calcio ha bisogno del pubblico, di sentire intorno l’atmosfera che è la cosa più bella al di là della partita. Però ci rimettiamo a delle decisioni prese per ordine sanitario, mi auguro che però torni tutto quanto prima alla normalità”: lo dice il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, partita che si giocherà a porte chiuse come la sfida contro la Juventus di domenica a causa dell’emergenza coronavirus. (ANSA).