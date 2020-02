Coronavirus:Ceriscioli,fatto stesse cose in Liguria e Friuli

(ANSA) – ANCONA, 26 FEB – “E’ una buona occasione, davanti a un giudice, per stabilire se uno Stato si può comportare in maniera differente a seconda della Regione che ha di fronte”. Lo ha detto il governatore delle Marche Luca Ceriscioli rispondendo ai giornalisti sull’intenzione del governo di impugnare la sua ordinanza per chiudere le scuole e sospendere le manifestazioni pubbliche per l’emergenza Coronavirus. L’ordinanza “resta valida perché l’impugnativa del governo, se ci sarà avrà effetti sicuramente molto più avanti”. “Il governo – afferma – deve riuscire a trovare quelle linee omogenee che aveva dichiarato ieri l’altro. Quindi l’omogeneità ce la siamo fatta da soli usando gli stessi strumenti perché eravamo nelle stesse condizioni della Liguria e del Friuli. Lì il governo aveva dato l’assenso, abbiamo fatto le stesse cose. Da noi sembra fare opposizione. – conclude – E’ una buona occasione davanti a un giudice per stabilire se uno Stato si può comportare in maniera differente a seconda delle Regioni che ha di fronte”.