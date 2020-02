Coronavirus:Barelli, Fina verso stop torneo Trieste,reagire

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “L”Italia è messa alla berlina. All’estero ci considerano un lazzaretto! Lo sport è un megafono d’eccellenza del nostro Paese con campioni e risultati invidiati nel mondo. Ora veniamo rifiutati; squadre e atleti stranieri cancellano la partecipazione a competizioni in Italia”. Così il presidente della Fin, Paolo Barelli. “E’ quel che accade in queste ore per il Torneo di qualificazione olimpica di Trieste, previsto dall’8 al 15 marzo, e che la Federazione internazionale sta per sospendere – sottolinea ancora Barelli in una dichiarazione all’ANSA -. Occorre rispondere con forza! Questa situazione è incredibile!”. (ANSA).