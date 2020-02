ROMA. – Il Coronavirus colpisce l’intero settore degli eventi, dai congressi alle fiere, e negli ultimi giorni si sono moltiplicati i rinvii, con inevitabili contraccolpi economici e occupazionali. A fare eccezione è Vinitaly che ha confermato l’appuntamento dal 19 al 22 aprile, mentre per tutte le altre manifestazioni previste a marzo e aprile Veronafiere ha spalmato le date tra maggio e novembre.

Ma la città più penalizzata dall’emergenza del virus è Milano, dove lo slittamento dal mese di aprile a giugno di un evento clou come il Salone del Mobile, rischia anche di creare un effetto ‘ingorgo’ visto che proprio a giugno ci sarà l’appuntamento con la sfilata milanese Milano Moda Uomo.

“Se le date saranno confermate troveremo il modo di convivere”, ha commentato Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda Italiana, spiegando che “noi non possiamo slittare perché siamo legati ai calendari internazionali”.

Per Federlegno riprogrammare il Salone del Mobile è stata una scelta obbligata per l’importanza dell’evento per il settore e per l’interaeconomia del Paese” e una cancellazione definitiva sarebbe costata “una cifra stimata in 1,3 miliardi”.

Milano fa i conti con altri slittamenti di manifestazioni importanti come la fiera degli occhiali, la maggiore del settore a livello mondiale in programma a fine febbraio e ora rinviata a luglio. Posticipate a settembre la fiera del verde Myplant & Garden (prevista dal 26 febbraio) e la Mostra Convegno EXpocomfort, la fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale e nelle energie rinnovabili, prevista a marzo nei padiglioni di FieraMilano a Rho, mentre è stata rimandata a data da destinarsi la fiera “Fa’ la cosa giusta”, dedicata a temi come biologico, mobilità sostenibile, e consumo consapevole.

Riprogrammazione per Mecspe, evento per l’industria manifatturiera prevista a Fiere di Parma a fine marzo e che ora si terrà a giugno. BolognaFiere ha rinviato tutti gli appuntamenti tra cui quello centrale di Cosmoprof (a giugno).

Stessa sorte per il polo fieristico di Firenze dove tutte le manifestazioni sono rimandate a data da destinarsi. Alla Fiera di Roma slitta da marzo ad aprile il Roma Motodays, mentre sono state cancellate le prime tappe del “Panini Tour Up! 2020” per il lancio della nuova collezione di figurine di calciatori seguita da migliaia di fan.