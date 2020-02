Usa 2020: Buttigieg si ammala, cancella 4 tappe Florida

(ANSA) – NEW YORK, 26 FEB – Pete Buttigieg si è ammalato ed è stato costretto a cancellare almeno quattro tappe in Florida. Secondo il suo portavoce Chris Meagher, si tratta di un raffreddore ma non sarà in grado di viaggiare verso il Sunshine State. La notizia è arrivata dopo l’ultimo dibattito presidenziale che si è svolto a Charleston in Carolina del Sud. Secondo i media locali, si tratta di eventi per lo più di raccolta fondi. Mayor Pete ha chiesto ai suoi sostenitori di aiutarlo a raggiungere quota 13 milioni di dollari in vista del Super Tuesday che si terrà il prossimo 3 marzo e durante il quale voteranno 14 stati.