Constituido Comité Preliminar Electoral

CARACAS – El diputado Ángel Medina miembro de la referida instancia en representación de la Unidad destacó la importancia de la escogencia de los miembros de la sociedad civil a la comisión preliminar, pues una vez juramentados, arrancará el trabajo del Comité de Postulaciones Electorales.

El artículo 89 del Reglamento de Interior y Debates de la AN expresa la necesidad del voto favorable de la mayoría calificada para asuntos de relevancia nacional como es el caso del la elección del Poder Electoral.

El diputado reitera que hay voluntad política para designar un nuevo CNE pero ninguno de los dos bandos cuenta con los votos de las dos terceras partes de la AN.

“La oposición de Guaidó, cuenta con el voto favorable de 100 diputados, mientras que el PSUV tiene más de 50 diputados, lo que evidencia mayoría para allanar el camino para lograr un nuevo ente comicial”, dijo Medina.

La AN (Parra) cuenta con 30 votos favorables de la Alternativa Democrática, Ángel Medina aclaró que su retorno a la AN no significa el reconocimiento de la directiva del diputado Luis Parra.

La oposición (Guaidó) anhela la renovación “sólida e integral” de CNE por considerar que solo así se podrá recuperar la confianza en el voto, en cuanto que la bancada del PSUV ha asomado la posibilidad de que solo sean removidos los rectores que tengan el periodo vencido.

Por su parte el diputado Stalin González, informó que ya fueron escogidas las 10 personas que formarán parte del comité de postulaciones para el nuevo CNE. No detalló ante cuál junta directiva será juramentado, pero indicó que la semana que viene harán una reunión.

Las 10 personas son Cruz Eduardo Castañeda, Alexis Corredor, Gusi Galeano, Mercedes Gutiérrez, Guillermo Miguelena, Orlando Pérez, Luis Alberto Rodríguez, Diana Carolina Rodríguez, Luis Serrano y Petra Tovar; según un listado que leyó a los medios de comunicación.

Desde el Palacio Federal Legislativo y acompañado por los diputado Ángel Medina y Julio Chávez, señaló que se va a seguir lo que apunta la Ley para la escogencia del nuevo órgano electoral, sin dar mayor información.

En cuanto a la posición política de los miembros de la sociedad civil que, dice González, fueron postulados por 68 organizaciones; aseguró que no se les preguntó las tendencias, pero que está claro en el informe “quién está postulado y quién lo postuló”.