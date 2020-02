(ANSA) – ROMA, 26 FEB – I golfisti italiani Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono in quarantena in Oman in conseguenza dell’emergenza coronavirus. I due azzurri sono stati isolati per una influenza contratta la settimana scorsa da Gagli, compagno di stanza in Oman di Edoardo Molinari. Salteranno per precauzione l’Oman Open, torneo dell’European Tour al via domani. “Seguiamo la situazione -spiega Marco Durante, capo del settore pro della federgolf – certo si tratta di un eccesso di prudenza dell’organizzazione per uno stato febbrile di 10 giorni prima. Non c’è indicazione di patologie virali in atto. Speriamo si risolva presto l’equivoco”. (ANSA).