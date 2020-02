Ciclismo, il venezuelano Canelón in pista per un posto a Tokyo

CARACAS. – Fino al 1° marzo il Velodromo di Berlino ospiterà i Campionati del mondo di ciclismo su pista. L’impianto tedesco, inaugurato nel 1997 dopo 4 di lavori, è costato 138 milioni di euro. Il progetto dall’architetto francese Dominique Perrault venne realizzato in vista delle Olimpiadi del 2000, ma la candidatura di Sidney ebbe la meglio su quella di Berlino. Nel 2017 la pista di 250 metri è stata completamente revisionata nel rispetto delle esigenti normative Uci.

Tra i protagonisti in gara, nella modalità keirin, ci sarà il ciclista venezuelano Hersony Canelón che cercherà di guadagnare punti preziosi per il ranking in chiave Giochi Olimpici Tokyo 2020. Lo sportivo venezuelano sogna di vivere l’esperienza olimpica per la terza volta in carriera, i precedenti risalgono alle edizioni Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

La prima manche in cui parteciperà Canelón sarà domani alle 9:30 del mattino (ora di Caracas). Per timbrare il pass per la terra del sol levante dovrà piazzarsi tra i migliori sei della competizione.

“Abbiamo lavorato duro per raggiungere questa meta. L’obiettivo è uno solo e daremo il massimo per qualificarci” ha dichiarato in un comunicato stampa il creolo.

Nel ranking per nazioni, il Venezuela é al 21esimo posto con 2.089,5 punti (1.717,5 sono stati conquistati da Hersony Canelón).

Nei 5 giorni di gara si sfideranno 397 ciclisti, tra uomini e donne, nelle diverse specialità: sprint, keirin, velocità a squadre, omnium, madison, inseguimento a squadre, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro a cronometro e scratch).

(di Fioravante De Simone)