Messa in onore di San Gabriele dell’Addolorata a Caracas

CARACAS. – Anche quest’anno i fedeli e simpatizzanti del Santo Patrono dell’Abruzzo, San Gabriele dell’Addolorata, sono invitati a partecipare alla Santa Messa in suo onore, che si celebrerà domenica primo marzo alle 10:30 presso la chiesa della Madonna di Pompei, avda. San Miguel, nell’Alta Florida.

La cerimonia è organizzata dell’associazione San Gabriele dell’Addolorata A. C. che informa che durante la Messa canterà il Coro di Betania.

Il santuario di San Gabriele dell’Addolorata è una meta di pellegrinaggio molto cara ai giovani. Due gli appuntamenti principali: uno nel mese di marzo, a cento giorni dall’esame di stato, per prendere il diploma di scuola media superiore, in cui migliaia di studenti provenienti dall’Abruzzo e dalle Marche, arrivano al santuario, per pregare per un buon esito dell’esame, e nel quale vengono benedette le penne; ed un altro nell’ultima settimana di agosto, in cui viene celebrata la tendopoli durante la quale centinaia di giovani (ma anche meno giovani) si accampano per cinque giorni, dando vita ad un meeting religioso.