CARACAS. – La Vinotinto ha chiuso il doppio confronto delle qualificazioni per l’Americup contro l’Argentina con uno score di una vittoria (68-74 a San Luis) ed una sconfitta (72-73 nel Poliedro). Il prossimo impegno dei ragazzi di Fernando Duró nelle qualificazioni sarà nel mese di noviembre, quando il prossimo 27 novembre sfideranno la Colombia.

Voltata la pagina dell’AmeriCup la nazionale venezuelana inizierà a prepararsi per il preolímpico che si disputerà, tra il 23 e 25 giugno a Kaunas, in Lituania. Qui la vinotinto dei canestri affronterà Corea del Sud (24 giugno) ed i padroni di casa (25 giugno). Si qualifica per Tokyo la prima classificata del girone.

Nel paese baltico, la nazionale creola cercherà di timbrare per la terza volta nella sua storia il biglietto per i giochi olimpici, i precedenti sono Barcellona 1992 e Rio de Janeiro 2016.

Nell’edizione che andò in scena nella penisola ibérica, la vinotinto dei canestri affrontò nel primo turno: la Squadra Unificata (in rappresentanza dell’ex Unione Sovietica), Lituania, Australia, Porto Rico e Cina. I creoli chiusero con uno score di una vittoria e quattro sconfitte.

L’unico trionfo arrivò all’ultima giornata nella sfida contro la nazionale cinese con un punteggio di 96 – 88.

Nel secondo turno la vinotinto dei canestri affronto la Spagna (ko 95-81) e la Cina (vittoria 100-97). Con questa prestazione chiuse all’undicesimo posto il torneo che poi fu vinto dal famoso “dream team” degli Stati Uniti di Jordan & compagnia.

Mentre nella seconda esperienza sul parquet di Rio 2016, i ragazzi allora allenati da “Che” García sfidarono Stati Uniti, Australia, Francia, Serbia e Cina. Anche qui, i creoli chiuse il torneo con uno score di una vittoria e quattro sconfitte, anche in questa occasione l’unico successo arrivo contro il paese asiático (72-68).

(di Fioravante De Simone)