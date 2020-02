Coronavirus: E. Molinari, “Spero incubo finisca presto”

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “Sto bene. Non ho alcun sintomo: né febbre, né raffreddore. Sono solo molto annoiato e seccato. Spero questo incubo finisca presto”. Questo il tweet di Edoardo Molinari, in quarantena in Oman insieme a Lorenzo Gagli. I due golfisti azzurri sono stati isolati, tra le polemiche, dagli organizzatori dell’Oman Open, torneo dell’European Tour, per una influenza contratta la settimana scorsa e poi risolta dal toscano Gagli, compagno di stanza a Muscat del torinese ‘Dodo’ Molinari. (ANSA).