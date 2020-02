Coronavirus: Gagli negativo al test, in campo in Oman

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Il golfista azzurro Lorenzo Gagli è risultato negativo al test del coronavirus. E’ quanto apprende l’ANSA. L’European Tour fa quindi marcia indietro e l’atleta toscano ed Edoardo Molinari rientrano nel field dell’Oman Open: i due azzurri saranno gli ultimi a scendere in campo questa mattina a Muscat e giocheranno regolarmente il torneo. “Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari in Campo in Oman. Nessuna infezione virale, solo allarmismo inutile. Forza Azzurri” ha scritto poi su Twitter Marco Durante, consigliere della Federgolf e responsabile del settore professionisti della Nazionale italiana di golf. (ANSA).