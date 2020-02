Coronavirus: Eurotour “via libera a Gagli e Molinari”

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “Lorenzo Gagli è risultato negativo al test del Coronavirus”: l’European Tour fa chiarezza sulla vicenda dei golfisti azzurri (coinvolto anche Eodardo Molinari) bloccati in quarantena e conferma il via libera. L’esito dell’esame è arrivato dal Ministero della Salute dell’Oman. Dopo aver messo in isolamento i due, il board del massimo circuito continentale ha fatto retromarcia reinserendo nel field i due players, ora regolarmente in campo nell’Oman Open. “Questa è una situazione globale difficile – le parole di Keith Pelley, amministratore delegato dell’European Tour – e tutte le decisioni sono e saranno sempre prese nell’interesse della salvaguardia generale”. (ANSA).