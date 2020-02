(ANSA) – LONDRA, 27 FEB – Il governo britannico di Boris Johnson è pronto ad abbandonare il negoziato sulle relazione future post Brexit con l’Ue anche a giugno, se entro allora non emergeranno prospettive di un accordo condiviso. Lo ha detto ai Comuni il ministro Michael Gove, rimarcando che la transizione finirà il 31 dicembre, senza proroghe. Gove ha usato toni duri: dicendosi “ottimista” su una possibile intesa commerciale “a zero dazi”, ma insistendo anche che la sovranità britannica e i diritti dei suoi cittadini “vengono prima” per il governo.