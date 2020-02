(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Marco Guida, di Torre Annunziata, è stato designato per dirigere Juventus-Inter, match clou della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica prossima alle 20:45. Rosario Abisso (di Palermo) arbitrerà Lazio-Bologna (sabato alle 15), altra partita che interessa la zona scudetto con i biancocelesti secondi in classifica. (ANSA).