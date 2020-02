Sale su impalcatura a Pistoia per avere reddito cittadinanza

(ANSA) – PISTOIA, 27 FEB – E’ salito su un’impalcatura allestita per il restauro di una torre nel centro di Pistoia, tra via Cavour e via del Can Bianco, e ha annunciato che non scenderà fino a quando non avrà parlato col ministro Luigi Di Maio e con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Protagonista del gesto Stefano Barli, non nuovo a questo tipo di proteste: nel 2015 era salito più volte sul Battistero per protestare contro il tribunale per i minorenni che gli aveva tolto i figli, all’epoca di 8 e 5 anni, a seguito di una relazione dei servizi sociali. Stamani Barli è salito sulla torre, dove sono in corso i lavori di restauro della facciata e per questo sono state allestite delle impalcature, esponendo un cartello di protesta, dove spiega che “per colpa delle normative fatte dalle istituzioni italiane” la sua famiglia “non può beneficiare di quello che è suo” e perché gli sarebbe stato tolto anche il reddito di cittadinanza. Sul posto vigili del fuoco e polizia.