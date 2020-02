Coronavirus: ministero, anno scolastico è comunque valido

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore. E’ quanto specifica la pagina informativa predisposta dal ministero dell’Istruzione per rispondere ai dubbi degli istituti scolastici. La pagina spiega inoltre che anche l’alternanza scuola lavoro, come i viaggi di istruzione, è stata sospesa fino al 15 marzo.