Coronavirus: Ministero, integrata offerta didattica distanza

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione nelle pagine in cui risponde alle domande delle scuole sul proprio sito internet. In un altro punto, il ministero precisa che le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Infine il ministero precisa che fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola.