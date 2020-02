(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Il 10 marzo alle 13.30 la Giunta per le immunità del Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. In base a quanto si apprende, sarebbe quanto deciso nella riunione della Giunta, tuttora in corso. Il voto inizialmente era in programma per il pomeriggio di oggi ma è slittato per l’assenza di un esponente della Lega, Luigi Augussoli, in ‘quarantena volontaria’ per l’allarme coronavirus.