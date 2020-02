(ANSA) – ROMA, 27 FEB – La compagnia telefonica Euskaltel fino al 2023 sponsorizzerà la Fondazione Euskadi di Mikel Landa, corridore attualmente tesserato con la Bahrain-McLaren. La squadra è stata presentata oggi a Bilbao. L’Euskaltel ha già sostenuto finanziariamente l’omonima squadra basca per 19 stagioni, nel periodo compreso fra il 1994 e il 2012. La nuova maglia sarà arancione: parteciperà al prossimo Giro dei Paesi Baschi, in programma dal 6 all’11 aprile. Landa, nel corso della presentazione del team, ha detto di “realizzare un sogno”. Secondo Landa il supporto del marchio Euskaltel per i prossimi quattro anni “dà spazio alla pianificazione di un progetto a lungo termine”, che non passa necessariamente attraverso il salto in una categoria del World Tour. “Parliamo dei 18 team economicamente più potenti del mondo – spiega il corridore -. Sfugge al contesto. Inoltre, non c’è molta differenza tra il World Tour e il Continental Professional”. (ANSA).