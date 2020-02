Calcio: Giuseppe Rossi ha firmato con il Real Salt Lake

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Giuseppe Rossi torna in campo a 33 anni e firma un contratto con il Real Salt Lake, una squadra statunitense che partecipa alla Major League Soccer. Lo sfortunatissimo centravanti italo-americano, che per anni è stato alle prese con una serie di gravi infortuni, è riuscito a trovare una sistemazione. Ad annunciare di avere messo sotto contratto ‘Pepito’ Rossi è stato proprio il Real Salt Lake. Rossi era fermo ormai dall’estate 2018, dopo avere esaurito una breve e anche in questo caso nemmeno troppo fortunata esperienza nelle file del Genoa, in Serie A. Rossi in passato ha giocato in Spagna, in Italia e anche con la maglia azzurra. (ANSA).