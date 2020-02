Coronavirus: tende davanti ai Pronto soccorso Bari

(ANSA) – BARI, 27 FEB – Davanti ai Pronto soccorso degli ospedali di Bari, San Paolo e Di Venere, è cominciato da parte dei volontari della Croce Rossa il montaggio delle tende pneumatiche che verranno adibite ad aree di prefiltraggio e triage per affrontare l’emergenza Coronavirus. Per evitare che eventuali contagiati possano entrare in contatto con altri pazienti e con il personale medico e infermieristico, chi presenta sintomi simili a quelli del COvid-19 verrà accolto nelle tende. Il Policlinico di Bari, invece, non installerà le tende ma ha attivato già oggi un percorso dedicato al triage che evita il contatto. (ANSA).