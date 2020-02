Coronavirus: cinese picchiato in bar, lo credono ‘infetto’

(ANSA) – VICENZA, 27 FEB – Prima è stato cacciato dalla barista perchè lo riteneva ‘infetto’, poi è stato picchiato da un avventore del locale. E’ accaduto a Cassola ad un cittadino cinese di 26 anni, residente a Bassano del Grappa, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato l’aggressore, un 22enne della zona. Il fatto è avvenuto alcune sera fa. Appena entrato nel bar, anzichè essere accolto come un normale cliente, il giovane era stato subito invitato dalla titolare ad uscire, perchè lo pensava malato; quando l’uomo ha replicato che era perfettamente sano è stato allora avvicinato da un avventore del locale, che gli rotto una bottiglia in testa. Portato in ospedale e tenuto in osservazione, il cittadino cinese è rientrato a casa con una prognosi di guarigione di alcuni giorni.