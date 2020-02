Coronavirus: Ceriscioli, sei positivi, nuova ordinanza

(ANSA) – ANCONA, 27 FEB – Dopo il decreto del Tar Marche che ha sospeso l’ordinanza della Regione di chiusura delle scuole e di sospensione delle manifestazioni pubbliche per l’emergenza Coronavirus, il governatore Luca Ceriscioli ha annunciato l’emanazione di una nuova ordinanza “con nuove motivazioni rafforzate” dal fatto che “i casi positivi nelle Marche sono diventati sei”. Dunque scuole di nuovo chiuse e manifestazioni sospese. Il provvedimento avrà effetti fino alle 24 di sabato” con “stesse indicazioni e misure dell’ordinanza precedente”. “Siccome il Tar ha motivato che al momento dell’ordinanza non erano segnalati casi e i casi positivi sono diventati sei nella nostra Regione, – ha spiegato – ho ritenuto di fare una nuova ordinanza” con effetti “fino alle 24 di sabato, con le stesse indicazioni e misure dell’ordinanza precedente”. Ciò “venendo incontro a una scadenza che in generale applicano le altre regioni per poi vedere il da farsi con l’evoluzione della situazione”.