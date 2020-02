Su impalcatura per reddito: uomo è sceso, cessa la protesta

(ANSA) – PISTOIA, 27 FEB – E’ sceso stasera, di propria volontà, dalle impalcature della torre nel centro di Pistoia sulle quali era salito stamani l’uomo che protestava perché gli è stato tolto il reddito di cittadinanza, a cui ritiene avere diritto. Appena sceso è stato portato in ospedale per accertamenti medici, dopodiché è stato trasferito in questura per gli atti di competenza, che saranno trasmessi all’autorità giudiziaria. I reati ipotizzati sono violazione di domicilio, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. La decisione di scendere dalle impalcature è stata determinata sia dalle avverse condizioni meteo, sia dall’appello di un consigliere comunale del M5s che ha dato la sua disponibilità ad interessarsi della vicenda.