CARACAS – L’avventura dell’allenatore Rafael Dudamel alla guida dell’Atlético Mineriro é durata dieci partite, per la precisione un mese e 22 giorni. L’ex selezionatore della Vinotinto é stato esonerato dopo la sconfitta 7-6 ai calci di rigore contro l’Afogados, formazione della serie D brasiliana, nella Coppa del Brasile.

In questa sfida sono scesi in campo i suoi connazionali Romulo Otero (in campo tutta la gara) e Jefferson Savarino (subentrato al 64esimo). Entrambi hanno calciato e segnato un rigore, ma non sono bastati per salvare il posto a Dudamel.

Insieme a Dudamel sono stati tagliati fuori dal “Galo” tutto il suo staff tecnico,

Rui Costa (direttore sportivo) e Marques Batista de Abreu (manager).

Ufficialmente, l’ex allenatore della Vinotinto si é seduto sulla panchina dell’Atlético Mineiro in 10 gare tra campionato, Coppa Sudamericana e Coppa del Brasile lasciando uno score di 4 vittorie, 3 pareggi e tre sconfitte. Hanno pesato sul suo destino l’eliminazione in Coppa Sudamericana con l’Unión Santa Fe, ma sopratutto quella con gli Afogadoos della serie D brasiliana.

Quella con l’Atlético Mineiro é stata la prima esperienza su una panchina estera per Dudamel, in precedenza a livello di club aveva allenato Estudiantes de Mérida (nel 2010) e Deportivo Lara (2013).

Poi é entrato nel giro della vinotinto prima allenando la nazionale Under 17 con cui si qualifica al mondiale di categoria, disputato negli Emirati Arabi, nel 2013. La “baby” vinotinto sfidò Tunisia, Giappone e Russia perdendo rispettivamente 2-1, 3-1 e 4-0.

Dopo gli fu assegnata la panchina dell’Under 20, anche qui è riuscito a portarla alla kermesse iridata in Corea del Sud, ed in quest’occasione l’impresa maggiore: la nazionale venezuelana arrivò fino alla finale arrendendosi solo all’Inghilterra.

Infine si è seduto su quella della nazionale maggiore partecipando alla Coppa America 2016, alle qualificazioni Russia 2018 e Coppa America 2019. Ad inizio 2020 ha lasciato la panchina della Vinotinto allegando problema con la dirigenza della Federación Venezolana de Fútbol.

(di Fioravante De Simone)