CARACAS. – L’allenatrice della Vinotinto di calcio femminile, l’italiana Pamela Conti é in tournée in Spagna dove ha incontrato diverse campionesse della nazionale che militano nel torneo iberico.

Tra le giocatrici che hanno avuto un colloquio con la Conti spiccano i nomi di Michelle Romero, Lourdes “Kika” Moreno e Gabriela García che militano nel Deportivo La Coruña. In questo viaggio, non poteva mancare l’incontro con la “donzella del gol”, la bomber Deyna Castellanos, che dopo aver concluso gli studi negli Stati Uniti ha fatto il salto nel calcio professionistico andando a rinforzare la rosa dell’Atlético di Madrid. Va ricordato che con la squadra “colchonera” c’é anche l’azzurra Elena Linari.

In Spagna ha avuto anche l’occasione di visionare dal vivo la Castellanos nella sfida vinta 1-0 dall’Atlético contro il Madrid CFF. In questa gara la donzella del gol ha disputato soltanto 13 minuti.

“E’ una giocatrice con molto talento. Gli manca solo prendere un po’ di ritmo gara nel campionato spagnolo, ma ha le idea chiare quando c’é una palla ferma” spiega la Conti in un comunicato stampa.

Tra i prossimi impegni della nazionale venezuelana di calcio femminile c’é la Coppa Turchia, in programma tra il 2 e 11 marzo.

Il torneo nel paese euroasiatico servirà come preparazione in chiave Coppa America 2022 che assegna posti per il mondiale, i Giochi Panamericani 2023 e Giochi Olimpici 2024.

(di Fioravante De Simone)