Ciclismo: il sogno Tokyo di Canelón dipenderà dal ranking

CARACAS. – Cinque centesimi di secondi hanno separato il venezuelano Hersony Canelón dai quarti di finale del mondiale di ciclismo su pista che si sta disputando a Berlino, chiudendo al quinto posto il suo heat alle spalle del francese Rayan Halal, il britannico Jack Carlin (+0.060), il tedesco Maximilian Levy (+0.069) ed il giapponese Yudai Nitta (+0.167).

Poi nel ripescaggio ha chiuso al terzo posto dietro il britannico Jason Kenny ed il neozelandese Sam Webster.

Attualmente il venezuelano é al 20esimo posto nel ranking individuale con 1.717,5 puntos. Mentre il Venezuela é 21esimo (2.089,5 puntos). Va segnalato che la prova olimpica del keirin é destinata soltanto a 30 ciclisti, per questo motivo Hersony Canelón dovrà attendere il prossimo ranking ufficiale per capire se potrà esultare per la sua terza presenza nei giochi olimpici. Il 9 marzo, la UCI informerà i diversi comitati olimpici sui posti assegnati ad ogni nazione.

Nella kermesse iridata esulta la spedizione azzurra per il bronzo conquistato dal quartetto: Francesco Lamon, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna che ha dominato la finale per il terzo posto correndo in 3’47”511 costringendo alla resa gli avversari australiani che si sono disuniti e hanno finito sparpagliati per la pista.

Ancora una grande prestazione per i colori azzurri, ennesima conferma della bontà del lavoro svolto da Marco Villa in vista dei Giochi di Tokyo 2020.

(di Fioravante De Simone)