Coronavirus: studenti preparano soluzione igienizzante

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 28 FEB -Hanno preparato una soluzione igienizzante per le mani che verrà distribuita gratuitamente a partire da oggi in tutti gli uffici pubblici della provincia di Vibo Valentia e nelle scuole della città. E’ quanto realizzato da alunni e docenti dell’istituto per geometri e industriale di Vibo Valentia per venire incontro alla cittadinanza alle prese con la paura di essere contagiata dal Coronavirus. La soluzione è stata prodotta dai ragazzi nei laboratori del Dipartimento di Chimica dell’istituto vibonese guidato dalla preside Mariagrazia Gramendola e verrà distribuita nei Comuni del territorio, alla Provincia, in Prefettura, Questura, al Tribunale e negli altri istituti scolastici. A coadiuvare gli studenti di chimica, i docenti e i tecnici di laboratorio dell’istituto scolastico vibonese.(ANSA).