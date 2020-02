(ANSA) – ROMA, 28 FEB – “Il Bologna è un avversario molto ostico e in trasferta ha fatto grandi prove. Il primo posto? Non ci penso e neanche a per chi fare il tifo domenica sera. Juve e Inter sono da anni ai vertici e hanno modo di gestire le pressioni. Noi siamo in un’ottima posizione da oltre due mesi e dobbiamo continuare così”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in conferenza stampa a Formello. “Noi veniamo da una serie lunghissima di risultati, mancano tante partite e sappiamo che i giudizi cambino in fretta – ha aggiunto Inzaghi parlando del campionato -. I tre trofei vinti però rimangono, e ora stiamo vivendo giornate meravigliose”. (ANSA).